L’AIEA presse l’Iran de lui permettre de vérifier ses stocks d’uranium enrichi

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a exhorté mercredi l’Iran à lui accorder un accès immédiat à ses inventaires de matières nucléaires, notamment à ses réserves d’uranium hautement enrichi. Dans un rapport confidentiel consulté par l’AFP, l’agence onusienne juge cette vérification « cruciale » afin de dissiper ses préoccupations concernant la transparence du programme nucléaire iranien.

Depuis la guerre de douze jours déclenchée le 13 juin dernier, à la suite d’une attaque israélienne contre l’Iran, l’AIEA affirme avoir « perdu la continuité des connaissances » sur les inventaires nucléaires précédemment déclarés par Téhéran. Elle appelle donc la République islamique à « mettre urgemment en œuvre les activités de garanties » prévues par le Traité de non-prolifération (TNP).

Selon le dernier rapport publié en septembre, l’Iran dispose de 440,9 kilogrammes d’uranium enrichi à 60 %, un seuil techniquement proche du niveau requis pour la fabrication d’armes nucléaires, fixé à 90 %. Ce stock pourrait suffire à produire jusqu’à dix bombes atomiques, a récemment averti le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, tout en soulignant qu’aucune preuve n’indique que Téhéran a franchi le pas vers la militarisation.

L’Iran maintient pour sa part que son programme nucléaire poursuit des objectifs strictement civils, une position que l’AIEA et plusieurs puissances occidentales continuent de mettre en doute, rappelant que le pays aurait mené un programme d’armement organisé jusqu’en 2003.