Le chancelier allemand Friedrich Merz a annoncé ce mardi que l’Allemagne ne soutiendrait pas l’initiative de plusieurs alliés occidentaux visant à reconnaître l’État de Palestine lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies, prévue en septembre.

Lors d’une conférence de presse conjointe à Berlin avec le Premier ministre canadien Mark Carney, Merz a précisé la position de son gouvernement : "La position du gouvernement fédéral est claire concernant la possible reconnaissance de l’État de Palestine. Nous ne rejoindrons pas cette initiative. Les conditions ne sont pas réunies."

Cette déclaration marque une divergence notable au sein des pays occidentaux sur la question palestinienne. Le Canada avait annoncé en juillet son intention de soutenir la reconnaissance de l’État palestinien à l’ONU, emboîtant le pas à la France et au Royaume-Uni, qui ont déjà fait connaître leur position favorable.

Selon Berlin, la création d’un État palestinien doit être envisagée dans le cadre d’un processus de paix négocié avec Israël et ne peut pas résulter d’une décision unilatérale à l’ONU. Pour le gouvernement allemand, la reconnaissance immédiate risquerait de fragiliser encore davantage les perspectives de règlement du conflit et de raviver les tensions dans la région.

Cette annonce intervient alors que les débats diplomatiques se multiplient entre les membres du G7 sur la stratégie à adopter au Proche-Orient, dans un contexte marqué par la poursuite des combats entre Israël et le Hamas. L’Allemagne confirme ainsi son alignement sur la position israélienne, tout en affichant son désaccord avec plusieurs de ses partenaires européens et nord-américains.