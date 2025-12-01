L’Allemagne reçoit son premier système Arrow 3

Une délégation du ministère israélien de la Défense, conduite par le directeur général Amir Baram, a quitté Israël ce lundi pour l’Allemagne afin de participer à la cérémonie marquant la prise de capacité opérationnelle initiale du système antimissile Arrow 3 par la Luftwaffe. Cet événement constitue la première livraison opérationnelle dans le cadre du contrat conclu il y a environ deux ans avec Berlin, considéré comme le plus important accord d’exportation de défense de l’histoire d’Israël.

Aux côtés du directeur général, la délégation comprend le chef de la Direction de la recherche et du développement de la défense (DDR&D), le général de réserve Dr Daniel Gold, le PDG d’Israel Aerospace Industries (IAI), Boaz Levy, le directeur de l’Organisation israélienne de défense antimissile (IMDO), Moshe Patel, ainsi que plusieurs hauts responsables du secteur.

Le système Arrow 3 est le fruit d’un développement conjoint entre la DDR&D du ministère israélien de la Défense et l’Agence américaine de défense antimissile (MDA). IAI en est le maître d’œuvre, responsable du radar, des intercepteurs et des systèmes de détection. Elbit Systems a conçu le système de commandement et de contrôle, tandis que Tomer – entreprise publique – et Rafael Advanced Defense Systems figurent parmi les sous-traitants majeurs pour le développement et la production de l’intercepteur Arrow 3.

Capable d’intercepter des missiles balistiques en dehors de l’atmosphère, l’Arrow 3 constitue un élément essentiel de l’architecture de défense aérienne et antimissile israélienne. Sa livraison à l’Allemagne marque un approfondissement stratégique significatif entre Jérusalem, Berlin et Washington.