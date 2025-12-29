L'alyah depuis la France en hausse de plus de 45 % en 2025

L’immigration juive (alyah) depuis la France vers Israël a connu une progression spectaculaire en 2025, atteignant un niveau inédit depuis près de dix ans. Selon le ministère israélien de l’Immigration et de l’Intégration, plus de 3 300 Juifs français ont fait leur alyah cette année, contre 2 228 en 2024, soit une augmentation de plus de 45 %.

Sur un total d’environ 21 900 nouveaux immigrants arrivés en Israël en 2025 en provenance de plus de 100 pays, la France se classe au troisième rang, derrière la Russie (8 300 arrivées, en forte baisse) et les États-Unis (3 500, en légère hausse). Cette évolution marque un tournant, alors que l’alyah française stagnait depuis plusieurs années autour de 2 500 départs annuels.

Les autorités israéliennes expliquent cette dynamique par une combinaison de facteurs. Le ministre de l’Immigration, Ofir Sofer, souligne la montée de l’antisémitisme dans plusieurs pays occidentaux, en particulier en France et au Royaume-Uni, mais aussi l’action proactive de son ministère pour encourager l’installation en Israël, notamment chez les jeunes actifs et les familles.

En France, les actes antisémites ont fortement augmenté depuis l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023. Entre janvier et mai 2025, 504 actes ont été recensés, soit une hausse de 134 % par rapport à 2023. Cette situation a nourri un climat d’inquiétude durable au sein de la communauté juive.

Dans l’histoire récente, le pic de l’alyah française avait été atteint en 2015, avec près de 7 900 départs, après les attentats jihadistes de Paris. Depuis 1948, plus de 130 000 Juifs ont immigré en Israël depuis la France, en vertu de la Loi du retour, qui accorde automatiquement la citoyenneté aux Juifs s’installant dans l’État hébreu.