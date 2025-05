L'ambassadeur américain dément fermement les rumeurs sur la reconnaissance d'un État palestinien par Trump

Mike Huckabee, ambassadeur des États-Unis en Israël, a vivement réagi à un article du Jerusalem Post suggérant que le président Donald Trump pourrait reconnaître un État palestinien.

"Le Jerusalem Post a besoin de meilleures sources que cette 'source' non identifiée. Mon petit-fils de 4 ans, Teddy, est plus fiable. Et vous pouvez le tenir de Teddy : ce rapport est absurde", a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

L'ambassadeur a conclu son message en affirmant qu'"Israël n'a pas de meilleur ami que Trump". Cette déclaration intervient dans un contexte de spéculations sur la position de l'administration américaine concernant le processus de paix au Moyen-Orient, à quelques jours de la visite prévue du président Trump dans la région.