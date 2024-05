L'ambassadeur d'Israël à l'ONU déclare que Jérusalem est "frustrée" par la pause des États-Unis dans l'envoi de bombes

L'ambassadeur d'Israël auprès des Nations unies a déclaré que son gouvernement se sentait "déçu" par l'interruption par les États-Unis d'une livraison de bombes à Israël.

"C'est une décision très décevante, voire frustrante", a déclaré l'ambassadeur Gilad Erdan à Channel 12 news. Il précise toutefois qu'il ne pense pas que cette décision soit le signe d'un arrêt plus large de l'aide américaine à Israël. M. Erdan suggère que la décision découle de la pression politique exercée sur l'administration Biden par le Congrès, les manifestations nationales sur les campus et l'élection présidentielle américaine à venir. Selon lui, le président Joe Biden a tout à la fois incité les gens à se souvenir que la guerre avait commencé avec l'attaque du Hamas le 7 octobre, tout en retenant "les moyens destinés à détruire le Hamas". "On ne peut pas gagner la guerre sans permettre à Israël de la gagner", affirme M. Erdan. Par ailleurs, selon le site d'information Axios, de hauts responsables israéliens ont averti leurs homologues américains que la décision de l'administration Biden de suspendre certaines livraisons d'armes à Israël pourrait compromettre les négociations en cours sur les otages.