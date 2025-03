L'ambassadeur d'Israël à l'ONU et un ex-otage préparent ensemble une intervention au Conseil de sécurité

L'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Danny Danon, et Eli Sharabi, ancien otage libéré de Gaza, préparent conjointement une intervention devant le Conseil de sécurité de l'ONU, où ils comptent témoigner sur la situation des otages encore détenus par le Hamas.

"Je suis ému de te voir ici aujourd'hui, et je sais à quel point ce n'est pas facile", a déclaré l'ambassadeur Danon à Eli Sharabi. "Ton courage pour te tenir devant la communauté internationale et présenter un témoignage difficile et glaçant est d'une importance capitale, particulièrement en ce moment. Nous sommes déterminés à faire entendre la voix des otages - jusqu'à ce que tous rentrent à la maison."

Des messages forts au Conseil de sécurité

Selon le programme prévu, Eli Sharabi briefera d'abord les ambassadeurs du Conseil, puis l'ambassadeur Danon prononcera un discours devant le Conseil de sécurité. Dans son intervention, il compte affirmer sans ambiguïté : "Cette guerre ne se terminera pas tant que les otages ne seront pas libérés. Cette guerre ne se terminera pas tant que des otages seront détenus sous terre. Cette guerre ne se terminera pas tant que le Hamas ne sera pas vaincu." La présence d'Eli Sharabi, qui a vécu la captivité à Gaza avant d'être libéré, représente une stratégie diplomatique importante pour Israël. Son témoignage de première main sur les conditions de détention des otages vise à sensibiliser la communauté internationale alors que les combats ont repris à Gaza.

Cette initiative survient dans un contexte de tensions accrues à Gaza, où Israël a repris ses opérations militaires après l'échec des négociations pour la libération des otages restants. L'intervention conjointe de l'ambassadeur Danon et d'Eli Sharabi vise à replacer la question des otages au centre des discussions internationales sur le conflit, au moment où les critiques contre les opérations militaires israéliennes se multiplient.