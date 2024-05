L’ambassadeur d’Israël à l’ONU fustige le prochain vote à l’AG accordant à l'Autorité palestinienne les droits d'un État

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Gilad Erdan, a vigoureusement critiqué le vote d’une résolution qui devrait avoir lieu vendredi à l'Assemblée générale des Nations unies, visant à accorder à l'Autorité palestinienne (AP) les droits d'un État. La proposition accorderait à l'AP les droits et privilèges nécessaires pour assurer sa participation pleine et effective aux travaux de l'Assemblée générale et des autres organes de l'ONU, sur un pied d'égalité avec les nations membres.

AP Photo/Bebeto Matthews

"Les Palestiniens profitent une fois de plus de la majorité automatique et de la décadence morale de l'ONU. Après avoir échoué à obtenir le statut d'État membre par l'intermédiaire du Conseil de sécurité, comme il se doit, ils contournent le Conseil en foulant aux pieds toutes les règles pour porter la décision devant l'Assemblée générale", a déclaré Erdan.

"Si elle est adoptée, cette résolution ne changera rien sur le terrain, mais prouvera à quel point les Nations unies sont déconnectées de la réalité et comment elles récompensent le terrorisme" , a-t-il ajouté. "Puisque l'initiative est contraire à la Charte des Nations unies, si elle est approuvée, je m'attends à ce que les États-Unis cessent complètement de financer l'ONU et ses institutions, conformément à la loi américaine", a-t-il conclu.

AP/Seth Wenig

L'initiative de l'AP fait suite à son échec à obtenir le statut de membre à part entière de l'ONU, après que les États-Unis ont opposé leur veto au Conseil de sécurité de l'ONU le 19 avril dernier. La proposition avait été approuvée par 12 des 15 États membres du Conseil, dont la France. La Grande-Bretagne et la Suisse s’étaient quant à elle abstenues.