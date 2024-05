Colère de l'ambassadeur israélien à l'ONU après l'éloge funèbre du président iranien par Antonio Guterres

L'ambassadeur israélien à l'ONU a fustigé le message de condoléances à l'Iran rédigé vendredi par Antonio Guterres, quelques jours après la mort du président Raïssi. Sur des images diffusées par l'agence de presse officielle de Téhéran, on voit le secrétaire général des Nations unies écrire dans un livre d'or disposé sur une table aux côtés de photos d'Ebrahim Raïssi et du ministre iranien des Affaires étrangères, tué dans le même accident d'hélicoptère le 19 mai.

"Guterres, pendant que vous écriviez un éloge funèbre pour un meurtrier de masse et partisan du terrorisme, avez-vous pensé aux milliers de personnes qu'il a assassinées? Vous inclinez la tête à la mémoire du meurtrier Raïssi tandis que le peuple iranien est opprimé et que le régime des Ayatollahs sème la destruction et la mort. Il est temps d'arrêter de faire l'éloge des terroristes et de commencer à agir contre eux", a écrit sur X l'ambassadeur Gilad Erdan.

Ed JONES / AFP

Au lendemain de la mort du président iranien, l'ONU a observé une minute de silence et mis ses drapeaux en berne. Pour rappel, Ebrahim Raïssi était surnommé "le boucher de Téhéran" pour avoir ordonné l'exécution de dizaines de milliers d'opposants au régime en 1988, alors qu'il était procureur. Sous sa présidence, les manifestations populaires pour dénoncer la mainmise islamiste sur les droits des femmes ont été réprimées dans le sang.