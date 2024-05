L'ambassadrice d'Israël à Dublin avertit que la reconnaissance de l'État palestinien par l'Irlande inquiète les investisseurs israéliens

L'ambassadrice d'Israël à Dublin avertit que la crise des relations bilatérales provoquée par le projet de l'Irlande de reconnaître un État palestinien inquiète les investisseurs israéliens dans le secteur irlandais des services informatiques.

S'exprimant à Jérusalem, où elle a tenu des consultations avec le ministère des affaires étrangères après avoir été rappelée en signe de protestation, l'ambassadrice Dana Erlich exprime l'espoir de retourner en Irlande, bien qu'elle considère que le gouvernement irlandais se range du côté des Palestiniens contre Israël. Elle affirme toutefois que de nombreux Irlandais sympathisent avec Israël "en coulisses".

"Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans nos relations bilatérales, qu'il s'agisse de cybersécurité, de soins de santé ou de changement climatique. J'espère que l'on me donnera l'occasion de poursuivre dans cette voie", déclare Mme Erlich.

Mais elle ajoute qu'un climat d'hostilité publique amène les Israéliens à s'interroger sur leur place en Irlande - une menace pour les services technologiques qui se taillent la part du lion dans les quelque 5 milliards de dollars d'échanges commerciaux annuels entre les deux pays. "Nous recevons de plus en plus d'appels téléphoniques et de conversations de personnes inquiètes - qu'il s'agisse d'Israéliens qui investissent en Irlande et s'inquiètent de leur investissement, ou d'Israéliens qui se sont installés en Irlande dans différentes entreprises technologiques et qui demandent à être transférés ailleurs ou à retourner en Israël", explique M. Erlich.

"Je pense que cela envoie un mauvais message sur l'emplacement et la centralité de l'Irlande en tant que centre technologique, alors que de plus en plus de personnes sont préoccupées par l'idée de s'installer en Irlande. Je ne pense pas que ce soit le message que l'Irlande souhaite envoyer au monde... Et ce n'est pas ce que nous voulons voir", a-t-elle ajouté.