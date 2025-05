L’Américain Robert Francis Prevost, nommé Léon XIV, est le nouveau pape de l'Eglise catholique

L’archevêque américain Robert Francis Prevost, âgé de 69 ans, a été élu jeudi pape sous le nom de Léon XIV, succédant à François, décédé le 21 avril. Annoncé par le Vatican, il devient le 267e souverain pontife, choisi à l’issue du conclave.

Discret mais audacieux, ce cardinal de l’Ordre de Saint Augustin, né à Chicago en 1955, a marqué son parcours par un engagement missionnaire. Après des études en mathématiques et philosophie à Villanova, il entre chez les Augustiniens en 1977, est ordonné prêtre en 1982 à Rome, puis obtient un doctorat en droit canonique. Envoyé au Pérou dès 1985, il y exerce diverses fonctions, de chancelier à curé, fondant une paroisse à Trujillo et enseignant le droit canonique. Évêque de Chiclayo de 2015 à 2023, il joue un rôle de médiateur lors des crises politiques péruviennes. Appelé à Rome par François en 2023, il dirige le dicastère pour les évêques, chargé de nommer les évêques dans l’hémisphère Nord. Créé cardinal la même année, il promeut une Église synodale, impliquant davantage les laïcs dans les nominations épiscopales, tout en rejetant une approche démocratique. Favorable à un rôle accru des femmes dans l’Église, il s’oppose toutefois à leur ordination comme diacres. Cependant, une polémique émerge : en 2000, alors provincial, Prevost avait autorisé l’accueil d’un religieux condamné pour abus sexuels près d’une école, une décision critiquée des années plus tard. Comme préfet, il a appliqué les règles strictes contre les abus. Léon XIV, à l’image de son prédécesseur, s’annonce comme un pape discret, déterminé à poursuivre une Église inclusive et missionnaire.