L'ancien chef du renseignement saoudien qualifie le plan Trump pour Gaza de projet de "nettoyage ethnique"

L'ancien chef du renseignement saoudien, le prince Turki al-Faisal, a critiqué mercredi la proposition du président américain Donald Trump de reloger les Gazaouis dans d'autres pays pendant que les États-Unis prennent le contrôle de la bande de Gaza pour la reconstruire. Lors d'une interview accordée à CNN , Turki al-Faisal a déclaré que la proposition de Donald Trump ne signifierait que "davantage de conflits et d'effusions de sang", et l'a qualifiée de projet de "nettoyage ethnique".

"Il est illusoire de penser que le nettoyage ethnique au 21e siècle peut être toléré par une communauté internationale qui reste les bras croisés et ne réagit pas. Le problème de la Palestine n'est pas les Palestiniens, mais l'occupation israélienne", a déclaré le responsable saoudien. Il a également affirmé que le plan de Donald Trump "est totalement basé sur la position israélienne de nettoyage ethnique" et a poursuivi en qualifiant l'ancien ministre Itamar Ben Gvir d'"l'ultime nettoyeur ethnique en Palestine". "C'est inacceptable".

Jim WATSON / AFP

Interrogé sur la prochaine étape, le prince Turki a répondu : "Je m'attends à ce qu'il y ait une action collective de la part non seulement du monde arabe, mais aussi du monde musulman, ainsi que des Européens et d'autres pays qui croient en la solution des deux États, afin d'aborder la question et de s'adresser aux Nations unies, car c'est la seule arène où il est possible d'obtenir des informations sur la situation. Et c'est la seule arène où de telles choses peuvent être discutées. Malheureusement, avec le veto américain [au Conseil de sécurité], je ne peux pas m'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de succès dans l'adoption de résolutions. Néanmoins, cela montrera que le monde est opposé à ce plan fou de nettoyage ethnique proposé par le président américain".

À la question de savoir si l'Arabie saoudite craint un retour de bâton de la part de la Maison-Blanche si elle n'accepte pas le plan de Donald Trump, il a répondu : "Nous devrons attendre et voir. S'il vient ici (en Arabie saoudite), je suis sûr qu'il se fera houspiller par les dirigeants d'ici non seulement pour le manque de sagesse de ce qu'il propose, mais aussi pour l'iniquité et l'injustice de cette proposition de nettoyage ethnique, non seulement de Gaza, mais aussi de ce qui se passe en Cisjordanie".