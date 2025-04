L'appel de Rawan Osman aux leaders musulmans sur i24NEWS : "L'antisémitisme endémique dans le monde arabe est responsable du 7 octobre"

Dans un témoignage bouleversant diffusé sur i24NEWS, Rawan Osman, une activiste allemande d'origine syrienne musulmane, a lancé un appel sans concession aux leaders religieux du monde arabe. Après avoir visité le camp d'extermination d'Auschwitz dans le cadre d'une initiative de dialogue interreligieux, elle pointe du doigt la responsabilité de l'antisémitisme répandu dans les sociétés arabes dans les événements tragiques du 7 octobre et leurs conséquences.

Une prise de parole courageuse mais "une goutte d'eau dans l'océan"

Interrogée sur l'impact de sa démarche, Rawan Osman reconnaît qu'il s'agit probablement d'une "goutte d'eau dans l'océan". Pourtant, elle souligne que ces expériences de dialogue peuvent être transformatrices pour ceux qui y participent. "C'est une expérience assez intensive. Et il y a plein d'Arabes qui n'ont jamais parlé avec un Juif, et ils n'ont pas le droit de parler avec des Israéliens," explique-t-elle avec gravité. Ce témoignage s'inscrit dans le contexte plus large d'initiatives visant à faire découvrir l'histoire de la Shoah à des jeunes musulmans, une démarche qui reste rare et souvent controversée dans le monde arabe.

"L'antisémitisme dans le monde arabe est plus grave que celui de l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale"

Le message central de Rawan Osman est d'une sévérité sans équivoque : "L'antisémitisme est endémique [dans le monde arabe]. Et c'est à cause de cet antisémitisme, qui est plus grave que l'antisémitisme qui existait en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'on a dû vivre quelque chose comme le 7 octobre." Cette affirmation établit un lien direct entre la haine antijuive répandue dans certains discours religieux et médiatiques arabes et les atrocités commises lors des attaques du 7 octobre 2023 sur le sol israélien.

Un message direct en arabe pour toucher les communautés concernées

À la demande de Matthias Inbar, qui souligne la présence de nombreux téléspectateurs originaires du Maghreb parmi son audience, Rawan Osman a adressé un message concis mais percutant en langue arabe, puis l'a traduit : "L'antisémitisme et la haine des Juifs dans le monde arabe sont les responsables de tout ce qui s'est passé le 7 octobre. Tous les dirigeants religieux qui ont élevé [la voix] contre les Juifs sont responsables de toute la mort à Gaza." Elle a poursuivi en français : "Ce que je dis, c'est que l'antisémitisme est endémique dans le monde arabe. Et tous ces leaders religieux sont responsables de tout ce qui est passé à Gaza dès le 7 octobre. Mais chaque guerre, c'est à cause de cette haine qui a empoisonné le monde arabe."

La confirmation d'Ephraim Herrera, historien et spécialiste du monde musulman

Le témoignage de Rawan Osman a été corroboré par l'intervention d'Ephraim Herrera, historien spécialiste de l'islam et des relations judéo-musulmanes. "Oui, on a vu les exceptions qui confirment la règle, et je confirme ce qu'a dit Rawan," a-t-il déclaré en préambule.

Herrera a ensuite cité l'exemple concret du cheikh Youssef al-Qaradawi, une figure influente de l'islam sunnite contemporain et proche des Frères musulmans : "Le cher Qaradawi a dit de manière explicite : le travail qu'a commencé Hitler, c'est le devoir des musulmans de le finir." Cette citation particulièrement choquante illustre, selon l'historien, la profondeur du problème soulevé par Rawan Osman. "Il ne faut pas se leurrer et ne pas être victime de notre espérance, être bien conscient qu'il y a ici un antisémitisme profond, endémique, comme ça a été dit, et qui vise à nous supprimer," a-t-il poursuivi.

Herrera a conclu son intervention par une note plus personnelle et teintée de références religieuses : "Et c'est uniquement avec notre force et l'aide de Dieu que nous pourrons les vaincre."