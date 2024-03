L'Arabie saoudite choisie pour diriger un comité sur les droits des femmes à l'ONU

L'Arabie saoudite a été choisie pour diriger un comité de l'ONU dont l'objectif est de promouvoir l'égalité des sexes et de renforcer le statut des femmes dans le monde. Malgré un bilan plus que controversé dans le domaine des droits des femmes, l’Arabie saoudite, à laquelle ne faisait face aucun rival, a été élue à l'unanimité, sans une seule opposition des 45 membres du comité.

https://twitter.com/i/web/status/1773023973741072810 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les mesures prises en coulisse par l'Arabie Saoudite ont poussé le représentant philippin, Antonio Lagdameo, à se retirer plus tôt que prévu. Les membres de la commission auraient exercé une forte pression pour qu'il partage son mandat avec l'Arabie saoudite, jusqu'à ce qu'il finisse par craquer et perde son siège au bout d'un an seulement. "Je n'ai entendu aucune objection à cette nomination", a déclaré le président sortant après le vote.

Les organisations de défense des droits de l'homme n'ont pas tardé à souligner l'ironie d'une telle démarche, qui placerait à la tête de la commission un pays où les écarts entre hommes et femmes sont énormes, et qui a été accusé à maintes reprises d’oppression et de discrimination fondées sur le sexe.

https://twitter.com/i/web/status/1773023971534868685 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Un pays qui emprisonne les femmes qui luttent pour leurs droits n’a rien à faire à la tête du comité des Nations Unies pour les droits des femmes et l'égalité des sexes", a réagi le directeur du plaidoyer auprès de l’ONU à Human Rights Watch (HRW), Louis Charbonneau. "Les autorités saoudiennes doivent prouver que l'honneur qui leur est fait n'est pas immérité et libérer immédiatement toutes les défenseuses des droits des femmes emprisonnées". "Personne ne bronche au sein du comité, c’est ridicule".