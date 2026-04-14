L'Arabie saoudite presse les Etats-Unis de lever le blocus du détroit d’Ormuz pour éviter une escalade

L’Arabie saoudite intensifie ses pressions sur l’administration Trump afin d’obtenir la levée du blocus maritime imposé au détroit d’Ormuz et un retour rapide aux négociations avec l’Iran, selon des informations rapportées par le Wall Street Journal. À Riyad, les autorités redoutent qu’une ligne trop dure de Washington n’acculent Téhéran, au risque de provoquer une escalade incontrôlable et de perturber d’autres routes maritimes stratégiques.

Si ce blocus vise à accentuer la pression économique sur l’Iran, les responsables saoudiens mettent en garde contre un possible "effet domino". Selon plusieurs sources régionales, Téhéran pourrait riposter en menaçant la navigation dans le détroit de Bab el-Mandeb, passage clé du commerce mondial situé à l’entrée de la mer Rouge et essentiel aux exportations pétrolières saoudiennes.

Dans ce contexte, l’Iran exercerait une pression croissante sur ses alliés houthis au Yémen pour qu’ils entravent la circulation maritime. Ces derniers contrôlent déjà une portion stratégique du littoral et ont, par le passé, perturbé les routes commerciales, notamment durant la guerre à Gaza. Certains scénarios évoquent même l’instauration de droits de passage imposés aux navires transitant par la région, ce qui bouleverserait profondément les échanges internationaux.

Malgré ces tensions, les pays du Golfe refusent toute mainmise iranienne sur le détroit d’Ormuz, vital pour leurs économies, tout en plaidant en parallèle pour une solution diplomatique. Des contacts discrets avec des médiateurs internationaux se poursuivent, laissant entrevoir la possibilité d’une reprise des discussions en cas de signes d’ouverture des deux côtés.

Par ailleurs, des responsables du secteur énergétique saoudien affirment avoir obtenu des assurances des Houthis selon lesquelles le royaume et ses navires ne seraient pas pris pour cibles. Riyad souligne toutefois la fragilité de ces engagements, avertissant que toute instruction directe de Téhéran pourrait entraîner une escalade rapide dans la région.