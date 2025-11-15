"L’arnaqueur de Tinder" : Simon Leviev remis en liberté en Géorgie

L’Israélien Simon Leviev, rendu célèbre par le documentaire à succès de Netflix L’"arnaqueur de Tinder", a été libéré en Géorgie après deux mois de détention, a annoncé vendredi son avocate, Mariam Koublachvili. Âgé de 34 ans et de son vrai nom Shimon Yehuda Hayut, il avait été arrêté en septembre à l’aéroport de Batoumi à la suite d’une alerte Interpol basée sur une requête des autorités allemandes.

Berlin avait ouvert une enquête après la plainte d’une femme affirmant avoir été escroquée de près de 50.000 euros, après l’avoir rencontré sur l’application Tinder. Mais l’Allemagne a finalement retiré sa demande d’extradition, entraînant la libération immédiate de Leviev, détenu depuis dans une prison de Koutaïssi, dans l’ouest du pays.

Selon son avocate, l’affaire est désormais « définitivement classée ». Simon Leviev n’est soumis à aucune condition de remise en liberté : ni caution, ni restrictions de déplacement, ni obligation judiciaire particulière. Les raisons du retrait allemand n’ont pas été précisées, mais la défense évoque un possible « manque de preuves ».

Entre 2017 et 2019, Leviev est soupçonné d’avoir séduit de nombreuses femmes via Tinder en se faisant passer pour un riche héritier, les convainquant de lui prêter des sommes parfois colossales qu’il ne remboursait jamais. Des jets privés, des hôtels de luxe et des gardes du corps auraient servi à entretenir cette illusion, selon diverses enquêtes journalistiques.

Le documentaire Netflix sorti en 2022 avait contribué à faire de Leviev une figure mondialisée des « arnaques à la romance », un phénomène en plein essor. Le principal intéressé, lui, a toujours nié les faits, affirmant avoir simplement utilisé l’application pour « rencontrer des filles ».