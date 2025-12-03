L'Assemblée générale de l'ONU appelle Israël à se retirer du plateau du Golan

Par 123 voix pour, 7 contre et 41 abstentions, l'Assemblée générale de l'ONU a approuvé mardi soir une résolution appelant Israël à évacuer le plateau du Golan. Cette motion, présentée annuellement à l'initiative de la Syrie, bénéficie traditionnellement d'un large soutien au sein de l'instance onusienne.

Ce vote prend une résonance particulière alors qu'Israël a mis en place il y a un an de nouveaux avant-postes militaires dans le Golan Syrien, afin d'établir une zone tampon après la chute du régime Assad et la prise de pouvoir par l'ancien jihadiste Ahmed al-Charaa. Les deux pays sont depuis engagés dans des pourparlers chapeautés par les Etats-Unis afin de dégager un accord sécuritaire qui pourrait déboucher, à terme, sur une normalisation.

La réaction israélienne ne s'est pas fait attendre. Sur Twitter, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danon, a vertement critiqué ce vote. "L'Assemblée générale des Nations Unies prouve une fois de plus son décalage avec la réalité", a-t-il fustigé, dénonçant le silence de l'organisation face aux "crimes de l'axe iranien" et aux "activités dangereuses des milices en Syrie".

"Israël ne reviendra pas aux lignes de 1967 et n'abandonnera pas le Golan. Ni maintenant, ni jamais", a martelé le diplomate israélien, qualifiant ce territoire de "ligne de défense vitale" pour la sécurité des citoyens israéliens.

De son côté, le ministère syrien des Affaires étrangères s'est félicité d'une résolution qui "reflète les véritables efforts diplomatiques" en faveur d'un retrait israélien "de l'intégralité du Golan syrien occupé jusqu'à la ligne du 4 juin 1967". Damas a souligné que le texte "confirme une fois de plus que l'acquisition de terres par la force est illégitime et viole le droit international".

La Syrie a particulièrement relevé l'évolution des positions diplomatiques de nombreux pays européens et autres nations qui, selon sa déclaration, sont passés de l'abstention au soutien actif de la résolution. Parmi eux figurent notamment la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas et la Belgique, ainsi que des pays nordiques et d'autres États membres de l'ONU.