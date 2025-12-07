L’Assemblée générale de l’ONU renouvelle pour trois ans le mandat de l’UNRWA

L’Assemblée générale des Nations unies a voté vendredi le renouvellement pour trois ans du mandat de l’UNRWA, l’agence chargée de l’aide et des services aux "réfugiés palestiniens". Une décision adoptée par une large majorité, malgré l’opposition d’Israël et de quelques autres États.

Le commissaire général de l’agence, Philippe Lazzarini, a salué "un vote massif" qui, selon lui, témoigne de la solidarité internationale envers les réfugiés palestiniens, ainsi que de la reconnaissance du rôle central de l’UNRWA dans la réponse humanitaire et le développement humain. Il a toutefois appelé les États membres à traduire ce soutien politique en engagements financiers concrets afin de permettre à l’agence de remplir pleinement sa mission.

Outre Israël, seuls neuf pays, les États-Unis, l’Argentine, la Hongrie, les Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Paraguay, la Macédoine du Nord, Palau et les Tongas ont voté contre l’extension du mandat. Quatorze autres États se sont abstenus.

Cette reconduction intervient alors que l’agence traverse une période de fortes turbulences, confrontée à la fois à des pressions politiques croissantes et à une crise financière chronique. Lazzarini a rappelé que "la pérennité de l’UNRWA demeure essentielle tant qu’aucune solution durable au sort des réfugiés palestiniens n’a été trouvée".

Israël, qui interdit l’activité de l’agence sur son territoire, affirme que l’UNRWA contribue indirectement au renforcement militaire du Hamas. Le ministère israélien des Affaires étrangères a récemment accusé deux membres du mouvement terroriste, Ashraf Mahd El Madhoun et Mohammed Ibrahim Abd Ghafour, d’avoir également travaillé pour l’organisation onusienne.