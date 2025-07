L'Australie interdit l'entrée sur son territoire à Kanye West à cause de sa chanson "Heil Hitler"

Articles recommandés -

Le rappeur américain Kanye West s'est vu refuser l'entrée en Australie mercredi en raison d'une chanson faisant l'éloge du dirigeant nazi Adolf Hitler. Le ministre de l'Intérieur australien, Tony Burke, a révélé que son ministère avait annulé le visa du chanteur après la sortie de sa chanson "Heil Hitler" début mai.

Une interdiction généralisée sur les plateformes

La chanson de West a fait l'objet d'une condamnation massive et a été bannie de la plupart des plateformes de streaming, notamment Spotify, Apple Music et YouTube. Le rappeur controversé avait déjà déclaré par le passé s'identifier comme nazi et est connu pour ses remarques antisémites.

Burke a justifié cette décision : "Si quelqu'un prétend que l'antisémitisme est rationnel, je ne le laisserai pas venir ici". Il a ajouté : "Nous avons déjà suffisamment de problèmes dans ce pays sans importer délibérément de la haine". Le ministre australien de l'Intérieur a néanmoins précisé que si West déposait une nouvelle demande de visa, celle-ci serait examinée conformément à la loi australienne.

Des antécédents préoccupants

West est marié à la créatrice australienne Bianca Censori. Ce n'est pas la première fois que l'Australie envisage de bloquer l'entrée de West. En 2023, le ministre de l'Éducation australien, Jason Clare, avait également condamné ses propos "terribles" sur Hitler et l'Holocauste, laissant entendre qu'on pourrait lui interdire l'accès au territoire.

Un contenu musical controversé

La chanson "Heil Hitler" a accumulé des millions de vues et fait partie du nouvel album de l'artiste lauréat d'un Grammy, intitulé "WW3", qui contient également d'autres titres au contenu problématique. Le clip vidéo montre un groupe d'hommes portant des peaux d'animaux et scandant "Heil Hitler".

Peu après sa sortie, West a déclaré qu'il "en avait fini avec l'antisémitisme" et a publié une nouvelle version de "Heil Hitler" sous le titre "Hallelujah". Cette nouvelle chanson remplace les références précédentes au nazisme par des mots liés au christianisme.

Une mesure ferme contre la haine

Cette décision australienne illustre la fermeté croissante des autorités face aux discours de haine, particulièrement quand ils émanent de personnalités publiques influentes. L'Australie rejoint ainsi d'autres pays et plateformes qui ont pris des mesures contre les contenus antisémites de l'artiste, témoignant d'une volonté internationale de ne pas tolérer la promotion d'idéologies haineuses, même sous couvert artistique.