L’Autorité palestinienne appelle à un boycott du discours de Benjamin Netanyahou à l’ONU

L’Autorité palestinienne a lancé un appel aux délégations étrangères pour qu’elles quittent la salle lors du discours du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, devant l’Assemblée générale des Nations unies, prévu vendredi.

Dans un message adressé aux missions diplomatiques et consulté par i24NEWS, la représentation palestinienne à l’ONU qualifie Netanyahou de "criminel de guerre" et invite les États membres à organiser un départ collectif dès que son intervention sera annoncée. Elle encourage également les délégations à mobiliser "le plus grand nombre possible" de membres de leur personnel afin de donner l’image d’un vaste boycott.

Face à cette initiative, l’ambassadeur d’Israël auprès des Nations unies, Danny Danon, a vivement réagi. Le plan palestinien vise à remplir le hall avec du personnel subalterne, plutôt qu'avec des diplomates de haut rang, afin que "les caméras capturent une image trompeuse et mise en scène d'un départ en masse", a-t-il confié à i24NEWS.

Pour le représentant israélien, il s’agit là d’une nouvelle tentative de "théâtralisation" après une semaine marquée, selon lui, par des "accusations infondées et une incitation contre Israël". "Ce ne sont pas des actes de diplomatie mais des mises en scène bon marché destinées à détourner de la vérité", a-t-il ajouté.

Danny Danon a conclu en affirmant qu’"aucune mise en scène ne peut dissimuler la réalité du soutien palestinien au terrorisme ni empêcher Israël de dire la vérité", accusant la délégation palestinienne d’être "experte en spectacles vides".