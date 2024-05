L'avocate Amal Clooney, épouse de l'acteur George Clooney, derrière la demande du mandat d'arrêt contre Netanyahou

L'avocate Amal Clooney, épouse de l'acteur George Clooney, fait partie des experts qui ont conseillé la Cour pénale internationale (CPI) pour émettre la demande de mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, du ministre de la Défense Yoav Gallant et du chef du Hamas Yahya Sinwar.

Le procureur général de la CPI, Karim Khan, a confirmé lundi à Christiane Amanpour, sur CNN, que la Cour cherchait à obtenir des mandats d'arrêt pour des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans le cadre du conflit en cours à Gaza. Sinwar est poursuivi pour les attaques du 7 octobre sur le sud d'Israël, tandis que Netanyahou est recherché pour être arrêté pour les frappes israéliennes sur Gaza. C'est la première fois que la CPI vise le dirigeant d'un allié des États-Unis.

Dans une déclaration publiée peu après l'annonce de la nouvelle, M. Khan s'est dit "reconnaissant des conseils" qui lui ont été prodigués par un groupe d'experts, parmi lesquels figurait l'avocate d'origine libanaise. Amal Clooney est une avocate de renommée mondiale spécialisée dans les droits de l'homme qui a travaillé sur un certain nombre de conflits mondiaux graves. Elle est mariée à l'acteur George Clooney depuis 2014. Elle "a représenté des victimes de de l'EI dans les trois seuls procès au monde dans lesquels des membres du groupe terroriste ont été reconnus coupables de génocide et dans cinq autres procès dans lesquels des membres de l'EI ont été reconnus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité", selon son profil de conseillère spéciale sur le site web de la CPI.