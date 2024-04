L'ayatollah Khamenei apporte son soutien aux manifestants pro-palestiniens sur les campus

La vague de manifestations pro-palestiniennes qui a récemment éclaté dans les campus américains a reçu le soutien du guide suprême iranien Ali Khamenei, dont le compte officiel X a posté en anglais dimanche soir : "Regardez ce qui se passe dans le monde. Dans les pays occidentaux, en Angleterre et en France, et dans les États à travers les États-Unis eux-mêmes, les gens descendent dans la rue en grand nombre pour scander des slogans contre Israël et l'Amérique. La réputation des États-Unis et d'Israël a été ruinée. Ils n'ont vraiment aucune solution." Khamenei a joint à ce post une compilation vidéo de diverses manifestations.

La semaine dernière, le dirigeant iranien s'était félicité du déploiement du drapeau du Hezbollah dans les rues des États-Unis. "Les peuples du monde soutiennent le Front de la Résistance parce qu'ils résistent et parce qu'ils sont contre l'oppression", avait-il indiqué sur X

Cette vague de protestations, marquées par de nombreux propos antisémites et un soutien clair au terrorisme, a attiré une attention significative, en raison notamment du manque de réponse à la violence verbale et parfois physique contre les étudiants juifs et israéliens. Ceci malgré une sensibilité accrue aux États-Unis envers les expressions négatives envers d'autres groupes, notamment les Afro-Américains et la communauté LGBTQ+.

Des manifestants de l'Université de Stanford ont été vus cette semaine portant des bandeaux verts du Hamas, tandis que des étudiants de l'Université de Princeton ont été photographiés en train d'agiter des drapeaux du Hezbollah. À Harvard, des manifestants ont retiré le drapeau américain de l'un des bâtiments et l'ont remplacé par un drapeau palestinien. Lors d'un incident notable à l'Université de Boston, un manifestant a mené des chants, demandant : "Quelle est la plus grande menace pour le monde aujourd'hui ? Les États-Unis et Israël."

La semaine dernière, le Hamas avait publiquement applaudi le nombre croissant de manifestations et de campements pro-palestiniens sur les campus universitaires. Izzat Al-Risheq, membre du Bureau politique du groupe militant, avait déclaré que "les étudiants d'aujourd'hui sont les leaders de demain."