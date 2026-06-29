L'Azerbaïdjan condamne la reconnaissance par Israël du génocide arménien

L'Azerbaïdjan a exprimé sa vive préoccupation après la décision du gouvernement israélien de reconnaître le génocide arménien, estimant qu'une telle initiative risque de compromettre les efforts de réconciliation dans la région.

Dans un communiqué, le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères affirme qu'il est « inacceptable de déformer la vérité historique concernant les événements de 1915 et de transformer des processus historiques complexes en décisions politiques sans base juridique et scientifique adéquate ».

Bakou estime que cette décision ne favorisera ni le dialogue ni le rapprochement entre les peuples. Au contraire, le ministère juge que de telles mesures « ne favorisent pas la réconciliation ni la compréhension mutuelle, mais approfondissent les contradictions existantes et entravent les efforts visant à parvenir à une paix et une réconciliation durables dans la région ».

Les autorités azerbaïdjanaises ont également appelé Israël à revenir sur sa décision. « Nous appelons le gouvernement israélien à reconsidérer sa décision », indique le communiqué.

Le ministère réaffirme que l'Azerbaïdjan continuera à défendre ce qu'il considère comme la vérité historique, tout en soulignant son attachement aux principes du droit international et à la stabilité régionale. « L'Azerbaïdjan continuera à adhérer de manière constante à sa position visant à protéger la vérité historique, à respecter les principes du droit international et à promouvoir une paix durable dans la région », conclut le texte.

Cette réaction intervient au lendemain de la décision historique du gouvernement israélien de reconnaître officiellement le génocide arménien, une mesure saluée par Erevan mais vivement contestée par l'Azerbaïdjan, proche allié de la Turquie, qui rejette cette qualification des massacres de 1915.