L'Egypte craint que Trump ne conditionne son aide dans le conflit du Nil avec l'Éthiopie à l'accueil de migrants gazaouis

Le Caire soupçonne Donald Trump de vouloir conditionner son aide dans le conflit du Nil avec l'Éthiopie à l'acceptation égyptienne d'une migration palestinienne depuis Gaza. Cette stratégie présumée inquiète profondément les autorités égyptiennes, selon des informations révélées lundi.

Un conflit hydrique explosif

Le différend égypto-éthiopien concerne le "Grand barrage de la Renaissance" éthiopien sur le Nil Bleu, récemment achevé, que l'Égypte considère comme une "menace existentielle" pour son approvisionnement en eau. Ce projet colossal menace de réduire significativement les ressources hydriques égyptiennes, dont dépendent 105 millions d'habitants.

Pendant des années, des négociations tripartites entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan ont échoué à résoudre cette crise. Trump a récemment déclaré que les États-Unis aideraient à résoudre "très rapidement" ce différend, des propos accueillis favorablement par le président égyptien al-Sissi.

Un plan migratoire controversé

Parallèlement, Trump a proposé que les Palestiniens de Gaza soient relocalisés vers l'Égypte et la Jordanie, une suggestion qui a été fermement rejetée par les deux pays voisins.

Dimanche, le ministère égyptien des Affaires étrangères a exprimé ses "inquiétudes" concernant les discussions entre Israël et certains pays sur une éventuelle migration palestinienne, qualifiant cette démarche de "crime odieux". Le Caire appelle la communauté internationale à ne pas participer à ce qu'elle considère comme un déplacement forcé de population.

Une diplomatie de l'échange

Les sources cairotes redoutent que Trump ne lie ces deux dossiers, offrant son soutien pour résoudre la crise du Nil en échange de l'acceptation égyptienne du plan migratoire palestinien. Cette approche instrumentaliserait deux crises régionales majeures à des fins géopolitiques.

Face à cette pression présumée, l'Égypte accélère son propre plan pour l'après-guerre à Gaza : un gouvernement technocratique temporaire sous supervision de l'Autorité palestinienne et la formation de milliers de policiers palestiniens gazaouis pour assurer la sécurité locale.

Résistance régionale

Les dirigeants arabes se sont réunis au Caire pour rejeter tout déplacement de Palestiniens depuis Gaza et ont approuvé une contre-proposition égyptienne au plan de Trump. Cette solidarité régionale témoigne du rejet catégorique d'une solution imposée de l'extérieur.

L'Égypte se trouve ainsi prise en étau entre ses besoins vitaux en eau du Nil et sa position de principe sur la question palestinienne. Alors qu'Israël dit avoir commencé les préparatifs pour un éventuel départ massif de Palestiniens de Gaza, Le Caire refuse catégoriquement de devenir complice de ce qu'elle perçoit comme un "nettoyage ethnique" déguisé.