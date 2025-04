L'émissaire de Trump rencontre Poutine pour discuter de l'Ukraine et de l'Iran

Steve Witkoff, émissaire spécial du président américain Donald Trump, s'est rendu vendredi en Russie pour des entretiens avec le président Vladimir Poutine concernant la recherche d'un accord de paix en Ukraine, a annoncé le Kremlin. Ces discussions pourraient également porter sur une éventuelle rencontre Trump-Poutine.

Le média russe Izvestia a diffusé une vidéo montrant Witkoff quittant un hôtel de Saint-Pétersbourg, deuxième ville de Russie, accompagné de Kirill Dmitriev, émissaire pour les investissements de Poutine.

Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Le président russe se trouvait également à Saint-Pétersbourg vendredi pour ce que le Kremlin a qualifié de réunion "particulièrement importante" sur le développement de la flotte russe, actuellement en pleine modernisation et expansion. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a toutefois minimisé l'importance de cette rencontre prévue entre Witkoff et Poutine, déclarant aux médias d'État russes que la visite de l'émissaire américain ne serait pas "révolutionnaire" et qu'aucune percée majeure n'était attendue.

Après la Russie, Witkoff doit se rendre à Oman samedi pour des pourparlers avec l'Iran concernant son programme nucléaire, suite aux menaces de Trump d'une action militaire si Téhéran ne consent pas à un accord. Moscou a proposé à plusieurs reprises son aide pour parvenir à un règlement diplomatique sur ce dossier. Des responsables américains et russes ont par ailleurs indiqué avoir progressé lors des discussions de jeudi à Istanbul vers une normalisation du fonctionnement de leurs missions diplomatiques respectives, alors qu'ils commencent à reconstruire leurs relations bilatérales.