L'envoyé de Trump prône la paix entre Damas et Jérusalem lors de sa visite historique en Syrie

Thomas Barrack, envoyé spécial américain pour la Syrie, a procédé jeudi à une cérémonie symbolique forte en hissant le drapeau des États-Unis à la résidence de l'ambassadeur à Damas. Cette première depuis la fermeture de l'ambassade en 2012 marque un tournant diplomatique majeur entre Washington et le nouveau pouvoir syrien. L'événement s'est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères syrien Asaad Hassan al-Shibani, témoignant de la volonté des deux pays de normaliser leurs relations. Barrack a révélé que Donald Trump s'apprête à annoncer que la Syrie "n'est plus un État sponsor du terrorisme", soulignant la volonté présidentielle de "donner une chance au nouveau gouvernement en ne s'immisçant pas dans ses affaires".

L'envoyé américain, également ambassadeur en Turquie, a exprimé l'intérêt de son pays pour "la paix entre la Syrie et Israël", estimant que "la situation entre les deux nations est résoluble". Il a précisé qu'il faudrait d'abord "commencer par un accord de non-agression entre les parties et discuter des frontières et des règles". Cette visite officielle constitue la première d'un représentant américain depuis plus d'une décennie. Le rapprochement s'est accéléré après la rencontre entre Trump et le président syrien Ahmed al-Sharaa à Riyad mi-mai, accompagnée d'un assouplissement des sanctions américaines.

L'ambassade américaine avait fermé en février 2012 après le début des manifestations contre Bashar al-Assad. Pendant quatorze années de conflit ayant causé des centaines de milliers de morts, les envoyés américains opéraient depuis l'étranger. Assad est tombé en décembre 2024 face à l'offensive du groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham dirigé par al-Sharaa.