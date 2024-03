L'Espagne, l'Irlande, Malte et la Slovénie acceptent de travailler pour la reconnaissance d'un État palestinien

L'Espagne a convenu avec les dirigeants de l'Irlande, de Malte et de la Slovénie de faire les premiers pas vers la reconnaissance d'un État palestinien, a déclaré le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez à l'issue d'une réunion du Conseil européen à Bruxelles.

S'exprimant au nom de l'Espagne, M. Sanchez espère que la reconnaissance interviendra au cours de la législature actuelle de quatre ans qui a débuté l'année dernière. Il a déclaré aux journalistes que l'accord avait été conclu après avoir rencontré ses homologues irlandais, maltais et slovène en marge de la réunion du Conseil vendredi matin. "Nous sommes d'accord sur le fait que le seul moyen de parvenir à une paix durable et à la stabilité dans la région est de mettre en œuvre une solution à deux États, avec des États israélien et palestinien vivant côte à côte, dans la paix et la sécurité", peut-on lire dans une déclaration commune publiée par l'Irlande à l'issue de la réunion. Les États arabes et l'Union européenne ont convenu, lors d'une réunion en Espagne en novembre, que la solution à deux États était "la réponse" au conflit israélo-palestinien. Depuis 1988, 139 des 193 États membres des Nations unies ont reconnu le statut d'État palestinien.