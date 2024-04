L'Etat hébreu pense que la CPI prépare des mandats d'arrêt destinés à des hauts responsables israéliens et du Hamas (média)

Israël pense que la Cour pénale internationale (CPI) s'apprête à délivrer des mandats d'arrêt à l'encontre de hauts responsables israéliens et du Hamas pour des accusations liées à la guerre entre Israël et le Hamas, rapporte le New York Times.

Le média cite cinq responsables israéliens et étrangers, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat, sans révéler les informations qui les ont amenés à cette conclusion.

Les responsables israéliens affirment que le Premier ministre Benjamin Netanyahou pourrait être cité dans le mandat d'arrêt, bien que l'on ignore exactement de quoi il serait accusé. Deux des cinq responsables affirment que certaines charges retenues contre eux pourraient être liées aux mesures sévères prises par l'armée à Gaza et à l'empêchement présumé de l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Israël n'est pas membre de la Cour, basée à La Haye, et ne reconnaît pas sa juridiction, mais les territoires palestiniens ont été admis en tant qu'État membre en 2015. Karim Khan, le procureur de la CPI, a déclaré en octobre que la Cour était compétente pour juger tout crime de guerre potentiel commis par des terroristes du Hamas en Israël et par des Israéliens dans la bande de Gaza.

M. Khan a également affirmé que son équipe enquêtait sur tous les crimes qui auraient été commis à Gaza et que ceux qui auraient enfreint la loi auraient à répondre de leurs actes. Vendredi, M. Netanyahou a déclaré que toute décision de la CPI n'affecterait pas les actions d'Israël, mais créerait un dangereux précédent.

"Sous ma direction, Israël n'acceptera jamais que la Cour pénale internationale de La Haye tente de porter atteinte à son droit fondamental de se défendre", a déclaré M. Netanyahou dans un communiqué publié sur Telegram. La CPI est une cour pénale fondée sur un traité qui se concentre sur la responsabilité pénale individuelle pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide.