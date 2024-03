L'État islamique appelle à commettre des attentats aux États-Unis, en Europe et en Israël

L'État islamique (EI) a exhorté jeudi ses partisans à mener des attaques de "loups solitaires" à travers les États-Unis, l'Europe et Israël, et de prendre pour cibles les Chrétiens et les Juifs. Dans un discours audio de 41 minutes intitulé "Par Allah, cela sera rendue possible", le porte-parole de l'EI, Abu Hudhayfah al-Ansari, a fait l'éloge de l'attentat meurtrier de Moscou et appelé à davantage de violence en commémoration du dixième anniversaire de la proclamation d'un califat en Irak et en Syrie par l'EI en 2014. Al-Ansari a parlé de nouvelles attaques contre les troupes américaines en Irak et appelé ses cellules au Mozambique et aux Philippines à poursuivre leurs activités.

AP Photo/Dmitry Serebryakov

Au moins 143 personnes ont été tuées à Moscou le 22 mars dans un attentat revendiqué par l'EI.