L’État islamique appelle à frapper la France et l’Occident en représailles à la guerre à Gaza

Dans le dernier numéro de sa revue de propagande al-Naba, l’État islamique (EI) lance un appel glaçant à ses partisans, incitant à des « attaques solitaires » contre les « chrétiens et les juifs » en Europe, et particulièrement en France.

Selon Le Figaro, qui a pu consulter ce document, l’organisation terroriste exhorte ses sympathisants à « frapper par tous les moyens » : véhicules, couteaux, armes à feu ou incendies. Ces appels s’accompagnent de menaces explicites, citant les attentats passés de Paris et Bruxelles comme exemples à suivre.

La revue présente un discours victimaire, dénonçant « l’Occident et ses alliés » accusés de soutenir Israël dans la guerre à Gaza. L’EI y dénonce les bombardements israéliens, qualifiant la population palestinienne de « martyrisée », et accuse les pays occidentaux de vouloir « désarmer les musulmans » via les cessez-le-feu demandés par l’ONU. Fait notable, le Hamas est lui-même critiqué, présenté comme un groupe ayant « trahi la loi divine » en acceptant des négociations politiques. En France, ces appels sont pris très au sérieux par les services de renseignement. Le chercheur Marc Hecker, de l’Institut français des relations internationales (Ifri), souligne que la France est une cible privilégiée de la propagande djihadiste. Selon lui, les lois françaises sur la laïcité sont instrumentalisées comme preuve d’une « islamophobie institutionnalisée », et l’implication militaire française au Sahel et au Levant est perçue comme une guerre contre l’islam. Ce nouvel appel de l’EI intervient alors que plusieurs pays européens s’apprêtent à reconnaître l’État palestinien, ce que l’organisation terroriste rejette violemment, prônant le djihad comme seule solution.