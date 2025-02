L'eurodéputée Rima Hassan interdite d'entrée en Israël à son arrivée à l'aéroport Ben Gurion

Le ministère israélien de la Diaspora a recommandé au ministre de l'Intérieur, Moshe Arbel, de refuser l'entrée sur le territoire à Rima Hassan, députée européenne de nationalité française, en raison de son soutien actif au mouvement de boycott contre Israël.

L'analyse de ses activités révèle qu'elle a publiquement appelé au boycott d'entreprises opérant en Israël, participé à des initiatives visant à boycotter l'État hébreu et diffusé des contenus encourageant l'imposition de sanctions contre le pays.

Parmi les actions citées par le ministère figurent plusieurs prises de position récentes : en mai 2024, elle a appelé au boycott de la chaîne française TF1 suite à une interview du Premier ministre Benjamin Netanyahou ; en février 2025, elle a soutenu le boycott de Starbucks, accusant l'entreprise d'être "complice du génocide à Gaza" ; en septembre 2024, elle a encouragé le boycott de la chaîne de supermarchés Carrefour en raison de ses activités en Israël ; et en juillet 2024, elle a comparé Israël au régime d'apartheid sud-africain, appelant à un boycott total.

Le ministre de la Diaspora et de la Lutte contre l'antisémitisme et la délégitimation, Amichai Shikli, a déclaré : "L'État d'Israël n'est pas tenu de permettre l'entrée de représentants officiels étrangers, y compris des parlementaires, s'ils œuvrent à son boycott et portent atteinte à sa légitimité. Rima Hassan mène des campagnes hostiles contre Israël, appelle au boycott et encourage les sanctions économiques. Israël ne donnera ni tribune ni légitimité à ceux qui agissent contre lui, et nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour empêcher l'exploitation de notre démocratie à des fins anti-israéliennes. La souveraineté d'Israël n'est pas négociable, et nous la défendrons avec détermination."

Cette recommandation s'inscrit dans la politique israélienne consistant à refuser l'entrée aux personnalités étrangères soutenant activement le mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions), une position qui a déjà suscité des tensions diplomatiques par le passé, notamment avec plusieurs pays européens.