L'Europe face à son pire scénario : affronter seule une Russie agressive

Selon Bloomberg, les dirigeants européens se retrouvent confrontés à leur pire cauchemar : la perspective de devoir faire face seuls à une Russie agressive.

Lorsque les États-Unis se sont rangés cette semaine aux côtés de la Russie et de la Corée du Nord pour s'opposer à une résolution de l'ONU condamnant l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, plusieurs responsables européens ont compris que les relations transatlantiques étaient en grave difficulté. Puis ils ont assisté avec effroi à la réprimande publique infligée par Donald Trump à Volodymyr Zelensky dans le Bureau ovale, un moment où quelque chose s'est brisé.

Dans des entretiens accordés à Bloomberg, plus d'une demi-douzaine de responsables, pourtant habitués à garder leur sang-froid pendant les guerres et les crises financières, ont réagi avec une colère palpable. Pour eux, cette scène a démontré que la confiance et les valeurs qui ont uni l'Europe et les États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ne sont plus partagées.

Après l'altercation de vendredi dans le Bureau ovale, les dirigeants de l'Union européenne se sont empressés d'exprimer leur soutien à Zelensky et de clarifier leur position. Trump place les Européens dans une situation où ils doivent choisir entre les États-Unis et l'Ukraine, ont expliqué plusieurs responsables, et la plupart, sinon tous, choisiront l'Ukraine. Pour l'Europe, c'est une question existentielle.

Cette rupture diplomatique sans précédent pousse désormais les capitales européennes à accélérer leurs plans d'autonomie stratégique et de défense commune, face à l'incertitude grandissante concernant la fiabilité du partenaire américain historique.