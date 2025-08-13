Les pays du E3 menacent l'Iran de nouvelles sanctions si les négociations sur le nucléaire n'aboutissent pas

Articles recommandés -

La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont adressé un ultimatum à l'Iran concernant son programme nucléaire, selon des informations révélées mercredi par le Financial Times. Les trois puissances européennes ont officiellement notifié aux Nations Unies leur intention de rétablir des sanctions contre Téhéran si le régime iranien refuse de reprendre sérieusement les négociations sur le dossier nucléaire.

Dans une lettre commune transmise à l'ONU ces dernières heures, les ministres des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot, allemand Johann Wadephul et britannique David Lammy ont fixé une échéance claire : fin août 2025. Le document, adressé au secrétaire général António Guterres et au Conseil de sécurité, précise que si l'Iran "n'est pas disposé à parvenir à une solution diplomatique avant la fin août 2025, ou n'exploite pas l'opportunité d'une prolongation, nous sommes prêts à réactiver les sanctions".

Cette menace intervient après des discussions qualifiées de "sérieuses, ouvertes et détaillées" qui se sont tenues à Istanbul le mois dernier. Il s'agissait de la première rencontre officielle depuis les frappes israéliennes et américaines contre les installations nucléaires iraniennes en juin dernier, marquant une escalade significative dans ce dossier sensible.

Les négociations sur le nucléaire entre l'Europe et l'Iran avaient repris fin juillet dans la métropole turque, après une longue période de gel diplomatique. Cette initiative européenne s'inscrit dans un contexte de pressions internationales croissantes sur le régime de Téhéran, notamment de la part d'Israël.

Selon les sources citées, l'État hébreu a multiplié les démarches auprès des capitales européennes pour maintenir la pression sur l'Iran et éviter tout relâchement des sanctions. Ces pressions s'étendent également aux discussions avec les responsables américains, témoignant d'une coordination internationale renforcée face aux ambitions nucléaires iraniennes.

Les trois pays européens proposent néanmoins une porte de sortie diplomatique en évoquant la possibilité d'une "prolongation" des délais. Cette approche graduée vise à éviter une escalade automatique tout en maintenant une pression constante sur Téhéran.

L'ultimatum européen reflète la détérioration continue des relations avec l'Iran depuis l'abandon de l'accord nucléaire de 2015 et témoigne de la volonté occidentale de contraindre le régime iranien à respecter ses engagements internationaux en matière de non-prolifération nucléaire.