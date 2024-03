"L'Europe n'est plus sûre pour les Juifs" (Amichai Chikli)

Dans le contexte de l'incident survenu à Sciences-Po Paris, le ministre de la Diaspora Amichai Chikli et le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin se sont rencontrés la semaine dernière à Paris.

"M. Darmanin mène une ligne forte dans la lutte contre la montée de l'antisémitisme en France depuis le 7 octobre. Nous avons partagé des informations concernant les activités de plusieurs associations BDS ayant des liens avec des organisations terroristes", a déclaré M. Chikli. Lors de sa visite éclair à Paris, il a également rencontré l'ancien Premier ministre français Manuel Valls qu'il a qualifié de "véritable ami d'Israël".

Par ailleurs, le ministre israélien a participé à la 10e conférence de l'OJE (Organisation juive européenne), une association d'avocats qui lutte contre l'antisémitisme.

"Les rues d'Europe ne sont plus sûres pour les Juifs, et nombre de ses dirigeants, au lieu de faire preuve de courage, font preuve de faiblesse, au lieu de se ranger du côté de la vérité. Ils se rangent du côté de la propagande palestinienne, au lieu de se tenir du côté de la vérité. Ce laxisme moral sert peut-être des intérêts à court terme, il permet peut-être d'acheter un peu plus de paix. Mais ne vous y trompez pas, son seul résultat sera l’intensification de la barbarie du Hamas en Europe. Il suffit de voir ce qui se passe dans les rues du Londonistan pour comprendre où souffle le vent", a-t-il déclaré lors de la conférence. Amichai Chikli a aussi visité la capitale hongroise, où il a rencontré le vice-Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères.