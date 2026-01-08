L'ex-envoyé de l’UE à Gaza favorablement cité dans un document interne du Hamas

Un document interne du Hamas, consulté par le média Euractiv et analysé par l’ONG israélienne NGO Monitor, met en cause l’attitude de l’ancien représentant de l’Union européenne auprès des Palestiniens, Sven Kühn von Burgsdorff, en poste de janvier 2020 à juillet 2023.

Daté du 28 septembre 2021 et émanant du « ministère de l’Intérieur » du Hamas à Gaza, le document décrit le diplomate européen comme une « figure professionnelle » affichant un soutien marqué à la cause palestinienne. Selon le texte, Kühn von Burgsdorff aurait plaidé pour l’ouverture de canaux officiels entre l’UE et le Hamas — une position en contradiction avec la ligne officielle de Bruxelles, qui classe le Hamas comme organisation terroriste.

Le document précise toutefois que cette attitude relevait d’une approche personnelle, susceptible de changer avec le départ de l’envoyé, l’Union européenne demeurant, selon le Hamas lui-même, alignée sur les « lignes rouges » fixées par les États-Unis.

Durant son mandat, Kühn von Burgsdorff avait déjà suscité de vives critiques, notamment après avoir assuré à des ONG palestiniennes soupçonnées d’employer des terroristes qu’elles ne risquaient pas de perdre leurs financements européens, malgré le durcissement des règles de contrôle. La polémique s’était accentuée en juillet 2023 lorsqu’il était apparu dans une vidéo à Gaza, faisant du parapente et évoquant avec enthousiasme une « Palestine libre », quelques semaines avant l’attaque du 7 octobre menée par le Hamas contre Israël.

Interrogé par Euractiv, l’ancien diplomate assure avoir strictement respecté son mandat et nié toute contradiction avec la politique officielle de l’UE. Il affirme avoir défendu le droit à l’autodétermination des Palestiniens « dans le cadre des positions européennes établies ».

Pour Olga Deutsch, vice-présidente de NGO Monitor, ces révélations sont « profondément inquiétantes » et démontrent une volonté de contourner les mécanismes européens de lutte contre le financement du terrorisme. Elle appelle Bruxelles à renforcer ses contrôles internes, soulignant qu’une crédibilité institutionnelle est en jeu.