L'ex-otage Eli Sharabi rencontre le Premier ministre britannique Keir Starmer

L'ancien otage Eli Sharabi a rencontré ce matin le Premier ministre britannique Keir Starmer au 10 Downing Street, selon un communiqué publié en son nom.

Sharabi, 53 ans, avait été enlevé de son domicile au kibboutz Be'eri le 7 octobre 2023 et libéré de sa captivité aux mains du Hamas le 8 février dernier. Son épouse Lianne, de nationalité britannique, et ses filles adolescentes Noya et Yahel ont été assassinées lors de l'attaque du Hamas. Son frère Yossi, également enlevé, aurait été tué lors d'une frappe israélienne à Gaza. Sa dépouille est toujours détenue par les terroristes.

Bien que n'étant pas citoyen britannique, Sharabi a remercié Starmer "pour la responsabilité assumée par le Royaume-Uni à son égard en tant qu'otage ayant des liens étroits avec la Grande-Bretagne, et pour avoir œuvré à sa libération pendant plus d'un an". Il a également demandé au dirigeant britannique de continuer à travailler pour la libération des 59 otages restants, vivants et décédés, dont son frère. Selon le communiqué, Starmer a confié à Sharabi avoir lu la transcription d'une récente interview qu'il a accordée en Israël, et que celle-ci l'avait "profondément ému". "Inhumain est un mot trop souvent utilisé, mais votre expérience justifie ce terme", aurait déclaré Starmer à Sharabi, qui a perdu 40% de son poids corporel en captivité et n'a appris le sort de sa famille qu'à son retour en Israël. Le Premier ministre a promis que le gouvernement britannique fera "tout son possible" et "redoublera d'efforts" pour obtenir la libération des otages restants.

Sharabi a remis à Starmer une lettre et une reproduction encadrée d'un dessin publié dans le Times montrant des survivants de l'Holocauste dans un camp de concentration nazi avec la légende "Plus jamais", à côté d'une illustration de sa propre libération le mois dernier avec la légende "Encore". Il avait offert une copie de cette même image au président américain Donald Trump lors d'une rencontre à la Maison Blanche plus tôt cette semaine.