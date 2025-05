L'Inde élimine le terroriste qui avait assassiné le journaliste Daniel Pearl

Le gouvernement indien a annoncé jeudi que son armée avait éliminé Abdul Rauf Azhar, le terroriste islamiste qui avait participé à la décapitation du journaliste juif américain Daniel Pearl en 2002.

Selon le Bharatiya Janata Party (BJP), parti au pouvoir en Inde, le terroriste pakistanais a été éliminé lors de l'"Opération Sindhoor", une offensive militaire lancée mercredi contre des "infrastructures terroristes" au Pakistan. Cette opération fait suite à l'attaque qui a coûté la vie à 26 touristes hindous au Cachemire le mois dernier.

Abdul Rauf Azhar était affilié à Al-Qaïda et au Jaish-e-Mohammed, un groupe terroriste islamiste qui vise à séparer le Cachemire de l'Inde pour l'intégrer pleinement au Pakistan. D'après le BJP, il était impliqué dans plusieurs activités terroristes majeures, notamment le détournement d'un vol d'Indian Airlines en 1999, l'attaque de la base aérienne de Pathankot en 2016 et un attentat contre le parlement indien en 2001.

Daniel Pearl, chef du bureau d'Asie du Sud du Wall Street Journal, avait été enlevé le 23 janvier 2002 dans un hôtel de Karachi, au Pakistan, où il enquêtait sur le terrorisme après les attentats du 11 septembre 2001. Ses ravisseurs, qui se faisaient appeler "Mouvement national pour la restauration de la souveraineté pakistanaise", l'accusaient d'être un espion israélien. Quelques instants avant son exécution, filmée et diffusée, Pearl avait déclaré : "Mon père est juif, ma mère est juive, je suis juif. Ma famille pratique le judaïsme. Dans la ville de Bnei Brak, il y a une rue nommée d'après mon arrière-grand-père, Chaim Pearl, qui était l'un des fondateurs de la ville."

Le Pakistan a contesté les affirmations de l'Inde et a accusé New Delhi d'avoir délibérément visé des civils lors de cette opération qui cible principalement deux groupes terroristes : le Lashkar-e-Taiba et le Jaish-e-Mohammad, dont Azhar était membre.