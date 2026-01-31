L’Inde renforce ses liens avec la Ligue arabe

Coprésidée par l’Inde et les Émirats arabes unis, la rencontre a réuni des ministres et hauts responsables des 22 pays membres de la Ligue arabe. Il s’agissait de la première réunion de ce format à New Delhi, près de dix ans après le lancement du forum indo-arabe en 2016 à Bahreïn. Les discussions ont porté sur le commerce, l’énergie, la sécurité régionale et la coopération stratégique à long terme.

Dans son discours d’ouverture, le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a souligné que l’ordre mondial traversait une phase de transformation profonde, alimentée par les conflits et les rivalités géopolitiques. « Nulle part cette évolution n’est plus visible qu’en Asie de l’Ouest et au Moyen-Orient, où le paysage régional a profondément changé au cours de l’année écoulée. Cela nous concerne tous », a-t-il déclaré.

Selon des analystes indiens, cette initiative reflète la volonté de New Delhi de se positionner comme un partenaire économique et diplomatique fiable à un moment où les chaînes d’approvisionnement mondiales sont fragilisées et où les équilibres internationaux se redéfinissent. « L’Inde cherche à projeter une image de partenariat solide avec le monde arabe, alors que les lignes de fracture régionales se durcissent », estime Harsh Pant, vice-président chargé de la politique étrangère au sein du think tank Observer Research Foundation.

Les relations économiques constituent un pilier central de ce rapprochement. Le commerce annuel entre l’Inde et les pays de la Ligue arabe dépasse 240 milliards de dollars, porté en grande partie par les importations indiennes de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié. New Delhi ambitionne désormais d’élargir cette coopération à des secteurs comme les infrastructures, les technologies, la sécurité alimentaire et la transition énergétique.