L’Indonésie prête à reconnaître Israël si un État palestinien est établi, annonce son président à l’ONU

Lors de son discours devant la 80e Assemblée générale des Nations unies à New York, le président indonésien Prabowo Subianto a déclaré que son pays reconnaîtrait Israël le jour même où l’État hébreu reconnaîtra un État palestinien.

L’Indonésie, qui est le pays musulman le plus peuplé au monde et n’entretient actuellement aucune relation diplomatique avec Israël, a réaffirmé son engagement en faveur de la solution à deux États. « Nous devons garantir la création d’un État palestinien. C’est la seule voie vers la paix », a insisté Subianto.

Le président indonésien a également souligné la nécessité de respecter le droit d’Israël à vivre en sécurité et a conclu son discours par le mot hébreu Shalom, signifiant « paix ». Il a salué la décision récente de plusieurs pays, dont la France, le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie, de reconnaître la Palestine, qualifiant ce geste de « pas du bon côté de l’histoire ».

Prabowo Subianto a enfin lancé un appel urgent à la communauté internationale : « Nous devons reconnaître la Palestine maintenant. Nous devons mettre fin à la catastrophe humanitaire à Gaza. Mettre un terme à la guerre doit être notre priorité absolue. »

Cette déclaration marque une évolution diplomatique majeure, l’Indonésie conditionnant pour la première fois ses relations avec Israël à la reconnaissance officielle d’un État palestinien.