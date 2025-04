« L'Iran a déjà probablement l'arme nucléaire » : les révélations alarmantes d'un ex-soldat américain

Dans une interview percutante accordée à l'émission "Défense" sur i24NEWS, Matt Tardio, ancien membre des forces spéciales américaines, a livré une analyse sans concession de la situation iranienne et des négociations en cours. Ses propos, empreints de l'expérience du terrain militaire, dressent un tableau préoccupant des capacités nucléaires de Téhéran et des options qui s'offrent à l'Occident.

« L'Iran est en train de se jouer de l'administration américaine »

D'emblée, l'expert militaire n'y va pas par quatre chemins : selon lui, l'Iran mène une politique de duperie envers les États-Unis. Il pointe notamment du doigt l'attitude de Téhéran concernant les rebelles Houthis au Yémen. « L'Iran dit qu'ils n'ont plus le contrôle des Houthis au Yémen et qu'ils sont totalement en dehors du jeu, alors qu'on voit des drones qui sont sortis du Yémen avec des Iraniens au sol », explique-t-il.

Matt Tardio rappelle une capacité technologique méconnue des Iraniens : « Le seul pays qui a pris le contrôle de tous les drones américains, ce sont les Iraniens en 2011. C'était très clair à l'époque qu'ils ont pris le contrôle technique des drones américains, les Reapers, au Sud-Yémen. »

Un programme nucléaire bien plus avancé qu'on ne le croit

Sur le dossier nucléaire, ses révélations font froid dans le dos. L'expert démolit point par point la rhétorique iranienne : « Ils contestent le fait qu'ils veulent aller vers l'arme nucléaire, alors qu'il n'y a pas de raison possible d'avoir un enrichissement de 60% confirmé par l'AIEA pour un poids de 600 pounds. » Il va plus loin, évoquant des informations peu relayées dans les médias : « Non seulement ils ont ça, mais ils ont mis 135 nouvelles centrifuges en route l'année dernière, et de plus ils ont deux sites non déclarés où ils enrichissent de l'uranium dans la banlieue de Téhéran. » Ces installations n'auraient pas été présentées à l'Agence internationale de l'énergie atomique, en violation du traité de non-prolifération nucléaire.

La stratégie de Trump : diplomatie et préparation militaire

Interrogé sur l'approche de Donald Trump face à cette menace, Matt Tardio décrit une stratégie à double détente : « On peut voir que Trump négocie dans toutes les choses en cours. [...] Et on voit une tentative diplomatique aussi avec l'Iran. Juste parce qu'il négocie avec l'Iran, ça ne veut pas dire que ça va marcher, c'est juste le début d'un processus diplomatique. » Mais parallèlement, l'administration américaine déploie un dispositif militaire impressionnant : « Nous avons deux porte-avions qui sont en mer Rouge. Nous avons pris tout un bataillon de patriotes de défense aérienne, et on l'a passé du Pacifique vers le CENTCOM. [...] On a aussi six bombardiers B-12 dans toute cette zone. »

L'axe Russie-Iran contre l'Occident

L'ancien militaire américain s'inquiète également du rapprochement entre Moscou et Téhéran : « La Russie et l'Iran ne sont pas seulement contre les États-Unis, ils sont aussi contre l'Union européenne. » Il souligne les conséquences économiques de cette alliance : « En fermant le trafic dans le détroit de la mer Rouge, cela touche 164 milliards de dollars qui sont des pertes du PIB de l'Union européenne, ne serait-ce que l'année dernière. »

Plus inquiétant encore, ces deux puissances travailleraient à « établir un nouveau système qui ne peut pas être affecté par les sanctions de l'Occident », permettant ainsi de contourner les mesures restrictives des États-Unis, de l'OTAN, de l'Union européenne ou des Nations unies.

« Il y a une grande probabilité que l'Iran ait déjà l'arme nucléaire »

« Je pense qu'il y a une grande probabilité que l'Iran ait déjà l'arme nucléaire. », a-t-il lancé. Selon ses informations, l'une des centrifugeuses fonctionnerait déjà et « ils peuvent arriver jusqu'à cinq têtes nucléaires en 30 jours. » Face à cette menace imminente, Matt Tardio estime qu'une frappe militaire devient inévitable : « Pas parce que l'Amérique veut faire la guerre, mais parce que c'est la seule option que l'Iran laisse à l'Occident. »

Une intervention américaine plutôt qu'israélienne

Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, l'ancien soldat américain ne prône pas une action conjointe israélo-américaine, mais plutôt une intervention exclusivement américaine : « Avec la capacité américaine, je pense que l'Amérique n'a pas besoin d'Israël. Je pense qu'Israël a assez de travail avec Gaza et son propre espace. » Il écarte également l'hypothèse d'une opération des forces spéciales sur le territoire iranien : « C'est un trop gros risque en tant que tel, et ce n'est pas le rôle des forces spéciales. [...] Pour traiter ce cas, l'Iran et les infrastructures enterrées dont on parle, il s'agit de forces massives qui seront nécessaires. »

Un compte à rebours enclenché

Les propos de Matt Tardio dessinent les contours d'une crise internationale majeure qui pourrait connaître son paroxysme dans les semaines à venir. Entre un Iran potentiellement déjà doté de l'arme nucléaire, des négociations qui piétinent et un dispositif militaire américain qui se renforce, l'horloge tourne. La question n'est peut-être plus de savoir si une confrontation aura lieu, mais quand et comment elle se déroulera. Dans ce jeu d'échecs géopolitique aux conséquences potentiellement catastrophiques, chaque mouvement compte. Et selon l'expert militaire américain, les pièces sont déjà en place pour un affrontement qu'il juge désormais inévitable.