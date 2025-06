L'Iran a menacé Trump d'activer des cellules terroristes aux Etats-Unis s'il ordonnait une attaque contre l'Iran

Articles recommandés -

L'Iran a menacé le président des États-Unis, Donald Trump, d'activer des cellules terroristes dormantes sur son territoire s'il ordonnait une attaque contre l'Iran, a rapporté lundi la chaîne américaine NBC. Le message a été transmis par l'intermédiaire d'un médiateur lors du sommet des pays du G7 que le président a quitté précipitamment la semaine dernière. L'information rapportée se base sur deux sources américaines et une source proche du dossier.

Parallèlement à cette révélation, le département d'État américain a émis cette nuit un avertissement de voyage pour ses citoyens dans le monde entier. "Le conflit entre Israël et l'Iran a entraîné des perturbations de voyage et des fermetures d'espace aérien dans tout le Moyen-Orient. Il existe une possibilité de manifestations contre les citoyens et les intérêts américains. Le département d'État recommande aux citoyens de faire preuve d'une extrême prudence."

La semaine dernière, dans la nuit de lundi à mardi, le président Trump a quitté soudainement le sommet des dirigeants du G7, après seulement une journée. Fox News a rapporté qu'il avait demandé à convoquer les membres du Conseil de sécurité nationale et leur avait demandé de l'attendre dans la "Situation Room" de la Maison Blanche à son arrivée. En quittant la conférence, il a déclaré : "Je dois rentrer plus tôt - pour des raisons évidentes".

Peu avant d'annoncer son départ, le président a publié un message inhabituel sur son réseau social Truth Social : "L'Iran aurait dû signer l'accord que je leur ai dit. Quel dommage, et quel gaspillage de vies humaines. En termes simples, l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires. Je l'ai dit encore et encore ! Tout le monde doit évacuer Téhéran immédiatement !".

Le président français Emmanuel Macron a déclaré aux journalistes suite au départ de Trump qu'il partait afin de promouvoir un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran : "Les Américains ont promis d'agir pour obtenir un cessez-le-feu, et comme ils ont la capacité d'influencer Israël - il pourrait y avoir des progrès".

À ces propos de Macron, le président américain a répondu : "Je n'ai pas quitté le sommet pour discuter d'un cessez-le-feu - il y a quelque chose de beaucoup plus grand - erreur ! Il n'a aucune idée de pourquoi je suis maintenant en route vers Washington, mais ce n'est certainement pas lié à un cessez-le-feu. Il y a une raison beaucoup plus importante que cela. Qu'il le veuille ou non, Emmanuel se trompe toujours".