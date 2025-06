L'Iran accusé d'avoir obtenu des documents confidentiels de l'AIEA

L'Iran fait face à de nouvelles accusations graves de la part de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), qui affirme détenir des "preuves concluantes" que Téhéran a activement collecté et analysé des documents hautement confidentiels appartenant à l'organisation. Cette révélation, contenue dans un rapport confidentiel daté du 31 mai et consulté par Reuters, marque une nouvelle escalade dans les tensions entre l'Iran et la communauté internationale.

Des accusations "calomnieuses" selon Téhéran

Rafael Grossi, directeur général de l'AIEA, a qualifié cette obtention de documents d'"action incompatible avec l'esprit de coopération" qui devrait prévaloir entre l'agence et l'Iran. Lors d'une conférence de presse, il a précisé que ces agissements remontaient à "quelques années" et que l'agence avait pu déterminer "avec toute clarté" que des documents lui appartenant se trouvaient entre les mains des autorités iraniennes.

L'Iran a fermement rejeté ces accusations dans une déclaration transmise aux États membres la semaine dernière, qualifiant les allégations du rapport de "calomnieuses" et reprochant à l'AIEA de les formuler "sans présenter aucune preuve ou document substantiel". Cette controverse survient alors que le Conseil des gouverneurs de l'AIEA, composé de 35 nations, tient sa réunion trimestrielle cette semaine. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne prévoient de proposer une résolution condamnant l'Iran pour violation de ses obligations de non-prolifération, en se fondant sur divers manquements détaillés dans le rapport de l'AIEA.

Interrogé sur la nature exacte de ces documents et leur origine, Grossi a écarté l'hypothèse qu'il s'agisse de documents iraniens initialement saisis par Israël puis transmis à l'agence. "Nous avons reçu des documents d'États membres, et nous avons aussi nos propres évaluations sur des documents, des équipements, etc.", a-t-il précisé.

Cette affaire risque de compliquer davantage les efforts diplomatiques visant à relancer les négociations sur le programme nucléaire iranien, dans un contexte déjà tendu par les récents développements géopolitiques au Moyen-Orient.