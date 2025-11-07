L’Iran avait planifié l’assassinat de l’ambassadrice d’Israël au Mexique

Un haut responsable du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a élaboré un plan visant à assassiner l’ambassadrice d’Israël au Mexique, a appris i24NEWS. L’existence de ce complot a été confirmée par un responsable américain et reconnue par le ministère israélien des Affaires étrangères.

Hassan Izadi, officier basé en Iran au sein de la Force al-Qods — la branche du CGRI chargée des opérations extérieures, comparable à la CIA américaine — avait auparavant travaillé à l’ambassade d’Iran au Venezuela en tant que deuxième conseiller. Cette unité est responsable du soutien aux groupes armés pro-iraniens à travers le Moyen-Orient et dans le monde.

Izadi, qui utilise l’alias Massood Rahnema, a mené des activités visant des responsables israéliens et américains. Lors de son affectation à Caracas, il entretenait des liens étroits avec le Hezbollah au Liban. Le projet d’assassinat de l’ambassadrice Einat Kranz Neiger, représentante d’Israël à Mexico, a été initié fin 2024 et serait resté actif durant le premier semestre 2025, selon un responsable américain. « Le complot a été contenu et ne représente plus de menace actuelle. Il s’inscrit dans une longue série d’opérations meurtrières de l’Iran contre des diplomates, journalistes, opposants et toute personne en désaccord avec lui — une situation qui devrait inquiéter tout pays où l’Iran est présent », a déclaré ce responsable.

Izadi a voyagé dans plusieurs pays d’Amérique latine, où il dirige un réseau d’informateurs. En 2021, alors qu’il était basé à Caracas, il a, avec le colonel Hossein Kiani-Mordi, attaché militaire iranien, contacté des dissidents issus des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) afin de coordonner des attaques contre des responsables israéliens et américains dans la région.

Une publication sur le compte Instagram de l’ambassade d’Iran à Caracas, datée du 24 mai 2024, montre Izadi serrant la main du président vénézuélien Nicolás Maduro lors d’un hommage au défunt président iranien Ebrahim Raïssi.

Izadi collaborait également avec Majid Dastjani Farahani et Mohammad Mahdi Khanpour Ardestani, deux agents du renseignement iranien activement recherchés par le FBI pour leurs activités de recrutement et de ciblage de responsables américains.

Dans un communiqué transmis à i24NEWS, le ministère israélien des Affaires étrangères a remercié « les services de sécurité et les forces de l’ordre mexicaines pour avoir déjoué un réseau terroriste dirigé par l’Iran et cherchant à attaquer l’ambassadrice d’Israël au Mexique ». Le ministère a ajouté que « la communauté israélienne du renseignement continuera à œuvrer sans relâche, en pleine coopération avec les services de sécurité du monde entier, pour contrecarrer les menaces terroristes de l’Iran et de ses mandataires contre des cibles israéliennes et juives à travers le monde ».