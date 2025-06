L'Iran cherche urgemment à négocier la fin des hostilités, selon le Wall Street Journal

Articles recommandés -

L'Iran multiplie les signaux pour obtenir un cessez-le-feu et reprendre les négociations sur son programme nucléaire, envoyant des messages à Israël et aux États-Unis via des médiateurs arabes, rapporte lundi le Wall Street Journal.

Conditions posées par Téhéran

Selon des responsables cités par le quotidien américain, l'Iran a fait savoir aux responsables arabes qu'il serait "ouvert à un retour à la table des négociations tant que les États-Unis ne rejoignent pas les hostilités". Téhéran a également transmis des messages à Israël soulignant qu'il était "dans l'intérêt des deux parties de contenir la violence".

L'Iran aurait prévenu les responsables arabes qu'il pourrait "accélérer son programme nucléaire et élargir la portée de la guerre s'il n'y a aucune perspective de reprise des pourparlers avec les États-Unis".

Ces révélations interviennent alors que l'escalade militaire entre Israël et l'Iran s'intensifie, avec des frappes israéliennes sur le territoire iranien et des ripostes de Téhéran.