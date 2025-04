Araghchi et Witkoff mèneront les pourparlers indirects Iran-USA samedi à Oman

Les médias iraniens ont révélé que le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi et l'envoyé spécial américain pour le Moyen-Orient, Steve Wittkopf, dirigeront les pourparlers prévus samedi à Oman concernant le programme nucléaire iranien. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a tenu à préciser lundi soir la nature exacte de ces négociations, contredisant les déclarations du président américain Donald Trump. "L'Iran et les États-Unis se rencontreront à Oman samedi pour des discussions indirectes de haut niveau", a-t-il indiqué sur le réseau social X, ajoutant qu'il s'agit "autant d'une opportunité que d'un test" et que "la balle est dans le camp américain".

Cette mise au point intervient après que Trump, lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, a évoqué des "discussions directes" avec l'Iran. "Samedi, nous aurons une très grande réunion et nous verrons ce qui peut se passer", avait déclaré le président américain. Selon trois responsables iraniens cités par le New York Times, les représentants de Téhéran et Washington prévoient effectivement de se réunir, mais dans des salles séparées, avec des diplomates omanais assurant la médiation entre les deux délégations. Des sources indiquent que l'annonce de Trump a pris les responsables iraniens par surprise.

Les sources iraniennes laissent toutefois entrevoir une évolution possible, suggérant que Téhéran pourrait être "ouvert à des discussions directes" avec les États-Unis si les négociations indirectes se déroulaient favorablement, ce qui marquerait un changement potentiel dans la position iranienne. Trump a néanmoins averti : "Si les pourparlers avec l'Iran n'aboutissent pas, l'Iran sera en grand danger. Si les discussions échouent, ce sera vraiment une très mauvaise journée pour l'Iran." Il a ajouté : "Une entente avec l'Iran serait préférable à l'alternative. C'est quelque chose que ni moi ni Israël ne voulons affronter, alors voyons comment nous pouvons l'éviter."