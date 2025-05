L'Iran dément les rumeurs d'accord nucléaire imminent avec Washington

Des sources iraniennes rejettent catégoriquement les affirmations émanant de Washington et de certains médias occidentaux suggérant qu'une percée serait "très proche" dans les négociations nucléaires entre l'Iran et les États-Unis. S'exprimant auprès d'Iran Nuances, ces sources qualifient les récentes déclarations américaines de dépourvues de "fondement pratique" et les considèrent comme une simple "tactique de pression". Plusieurs rapports, notamment de CNN citant le président Donald Trump et des sources anonymes, évoquent un "accord général" qui se "rapproche" et pourrait être conclu lors du prochain cycle de discussions. Cependant, les sources iraniennes familières du processus de négociation n'ont pas confirmé ces évaluations optimistes.

Ces sources soutiennent que les récentes déclarations des responsables américains, y compris les remarques de Trump, ne reflètent pas "la réalité des progrès des négociations" mais participent d'un "jeu psychologique et battage médiatique" délibéré. Selon elles, "ces déclarations visent à exiger des concessions maximales et inhabituelles de Téhéran" en alimentant les attentes du public iranien pour faire pression sur les négociateurs.

Tout en soulignant le sérieux de la délégation iranienne, les sources insistent sur le fait que l'équipe ne cédera "en aucune circonstance" aux pressions adverses. Elles précisent que "fondamentalement, les préoccupations et demandes les plus importantes de l'Iran concernant la levée des sanctions n'ont pas encore été clairement abordées par la partie américaine". Les sources pointent également que Washington "continue d'imposer de nouvelles sanctions", une approche contradictoire avec les déclarations optimistes sur la proximité d'un accord.