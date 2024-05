L’Iran en tête des pays ayant mené le plus d’exécutions en 2023

Amnesty International a publié mercredi son rapport annuel sur le recours à la peine de mort dans le monde, notant que le nombre d'exécutions réalisées en 2023 a atteint son niveau le plus élevé depuis dix ans. Au total, 1 153 personnes ont été mises à mort dans 16 pays, soit une augmentation de plus de 30 % par rapport à 2022. Le nombre de peines capitales prononcées dans le monde a quant à lui augmenté de 20 % en 2023, pour un total de 2 428.

Certains États du Moyen-Orient ont fortement augmenté leur recours à la peine de mort, souligne le rapport, dont l’Iran, qui, à lui seul, a procédé à 74 % des peines capitales dans le monde. Téhéran a ainsi intensifié ses recours à la peine de mort, notamment pour les infractions liées à la drogue, selon Amnesty. Autre pays du Moyen-Orient qui a contribué à l’augmentation des exécutions, l’Arabie saoudite qui est à l'origine de 15 % d'entre elles en 2023.

"L'augmentation considérable du nombre d'exécutions enregistrées est principalement due à l'Iran. Les autorités iraniennes ont fait preuve d'un mépris total pour la vie humaine et ont multiplié les exécutions pour des infractions liées à la drogue, ce qui met en évidence l'impact discriminatoire de la peine de mort sur les communautés les plus marginalisées et les plus pauvres du pays ", a déclaré la secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès Callamard.

La Chine, l'Iran, l'Arabie saoudite, la Somalie et les États-Unis sont les cinq pays qui ont procédé au plus grand nombre d’exécutions en 2023. La Chine continue d'exécuter des milliers de personnes, tout en faisant de la peine de mort une arme de dissuasion régulièrement brandie par les autorités. Le nombre d'exécutions a également augmenté aux États-Unis et en Somalie.