L'Iran envisage une frappe préventive contre une base américaine dans l'océan Indien

Des responsables militaires iraniens recommandent une frappe préventive contre l'île de Diego Garcia, située à environ 1 800 kilomètres au sud de l'Inde dans l'océan Indien, selon un rapport du quotidien britannique Telegraph. Cette base abrite désormais des bombardiers stratégiques américains susceptibles d'être utilisés contre la République islamique. Un haut responsable iranien a confié au journal que "les discussions concernant l'île se sont intensifiées depuis que les Américains y ont déployé des bombardiers. La réponse aux menaces de Trump doit venir par l'action, pas par les mots. Chaque base dans la région est à portée de nos missiles."

Des images satellite diffusées la semaine dernière montrent l'arrivée d'au moins trois bombardiers furtifs Northrop B-2 Spirit sur cette base, accompagnés d'avions de transport et de ravitaillement. Ces appareils sont capables d'échapper aux systèmes de défense aérienne les plus sophistiqués pour mener des frappes létales. "Les commandants ont reçu l'ordre de s'assurer que tous les lanceurs de missiles sont prêts et que les installations nucléaires sont protégées. Ils se préparent à une guerre totale, avec tout en place pour le moment où Trump déciderait d'attaquer", a ajouté la source iranienne.

Cette tension intervient alors que Donald Trump a récemment durci le ton envers Téhéran, déclarant à NBC : "S'ils ne concluent pas d'accord, il y aura des bombardements. Des bombardements d'un genre qu'ils n'ont jamais vu auparavant." En réponse, l'ayatollah Ali Khamenei a promis lundi que "l'entité sioniste et les Américains subiront un coup sévère et puissant s'ils entreprennent une action malveillante", tout en exprimant des doutes sur la probabilité d'une attaque contre son pays.