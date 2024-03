L'Iran et les États-Unis ont tenu des pourparlers secrets à Oman sur les menaces régionales

L'Iran et les États-Unis ont engagé des discussions secrètes et indirectes à Oman, en janvier dernier, centrées sur les menaces posées par les Houthis au Yémen au trafic maritime en mer Rouge et les attaques contre des bases américaines en Irak par des milices soutenues par l'Iran, a rapporté vendredi le New York Times. Ces pourparlers, qui ont eu lieu le 10 janvier à Mascate avec des échanges de messages facilités par des fonctionnaires omanais, ont marqué la première interaction en personne, bien qu'indirecte, entre les deux nations depuis près de huit mois.

La délégation américaine, dirigée par Brett McGurk, et la délégation iranienne, sous la houlette d'Ali Bagheri Kani, avaient des demandes spécifiques. Les États-Unis souhaitaient que l'Iran exerce son influence pour arrêter les attaques des Houthis et des bases américaines en Irak et en Syrie. L'Iran, de son côté, espérait que les États-Unis encourageraient un cessez-le-feu à Gaza. Malgré ces discussions, aucun accord n'a été conclu, et les États-Unis ont effectué des frappes militaires contre des cibles houthies au Yémen et contre des bases militaires liées à l'Iran en Irak et en Syrie en réponse à l'assassinat de trois militaires américains.

Depuis, les attaques contre les bases américaines en Irak ont cessé, bien que les Houthis aient continué leurs assauts contre les navires en mer Rouge, menaçant d'étendre la portée de leurs attaques pour empêcher les navires liés à Israël de traverser l'océan Indien et le cap de Bonne-Espérance.

Deux responsables iraniens, dont l'un du ministère des affaires étrangères, ont déclaré que l'Iran avait maintenu lors des pourparlers qu'il ne contrôlait pas l'activité des milices, en particulier des Houthis, mais qu'il pouvait user de son influence sur elles pour s'assurer que toutes les attaques cesseraient si un cessez-le-feu était conclu à Gaza, mais pas avant.

Depuis leur rencontre en janvier, l'Iran et les États-Unis ont continué à échanger régulièrement des messages sur les milices supplétives et sur un cessez-le-feu, les Omanais servant d'intermédiaires, ont indiqué des responsables américains et iraniens.

Les Houthis ont mené 102 attaques contre des navires en mer Rouge et dans le golfe d'Aden depuis le 19 novembre, selon le Pentagone. Au 14 mars, les États-Unis avaient mené 44 frappes sur des cibles houthies, mais ces attaques n'ont pas dissuadé les Houthis, qui ont menacé d'utiliser des armes plus perfectionnées.

Selon les analystes, les Houthis se sont révélés être une carte gagnante pour l'Iran dans le conflit actuel, car ils ont infligé des dommages à la navigation internationale et ont accru les enjeux de la guerre à Gaza au-delà de la région. Il s'agit d'un moyen de pression que l'Iran n'abandonnera pas facilement, selon les analystes.