L'Iran évalue la proposition de Poutine pour des pourparlers directs avec Trump

Selon des informations exclusives obtenues par le "Telegraph", l'Iran examine actuellement une demande de Vladimir Poutine visant à entamer des négociations directes avec Donald Trump.

Un haut responsable iranien a révélé que le Kremlin a pris contact avec le Conseil suprême de sécurité nationale de la République islamique pour promouvoir des pourparlers directs entre Washington et Téhéran. "Des représentants du Kremlin ont contacté le Conseil suprême de sécurité nationale et ont déclaré que Poutine souhaite servir de médiateur et est prêt à faciliter des discussions directes entre l'Iran et les États-Unis," a confié cette source au "Telegraph" depuis Téhéran.

La source a ajouté : "Ils ont indiqué que Trump veut dialoguer et préfère cette option à un conflit armé, mais ici, il existe une grande incertitude autour de cette initiative après ce qui s'est passé à la Maison Blanche la semaine dernière."

Cependant, les responsables iraniens ne semblent pas pressés de répondre favorablement à cette proposition. Le camp conservateur serait devenu plus réticent à l'idée de négociations suite à la confrontation entre Trump et Zelensky à la Maison Blanche, un événement qui semble avoir renforcé les doutes iraniens quant à la fiabilité de l'administration américaine dans d'éventuelles négociations. Cette initiative russe intervient dans un contexte de tensions persistantes entre l'Iran et les États-Unis, et pourrait représenter une tentative de Moscou d'influencer les dynamiques géopolitiques au Moyen-Orient avant l'entrée officielle de Trump à la Maison Blanche en janvier.